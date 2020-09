Un dodicenne di Sciacca è risultato positivo al Coronavirus. La conferma arriva da Asp e dal sindaco Francesca Valenti. Un nuovo caso, che crea una certa apprensione, soprattutto per l’età del ragazzino.

Il dodicenne è asintomatico, e si trova in quarantena. È il terzo caso in pochi giorni, dopo i due diciottenni, tornati dalle vacanze in Croazia e a Malta.