Coronavirus, tampone negativo aragonese

Ore 17.50 di martedì 17 marzo. È arrivato l’esito tanto atteso. Il tampone del settantenne di Aragona, ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta è negativo. Il pensionato non ha contratto il Coronavirus. Una notizia positiva in un momento difficile per tutta la provincia di Agrigento. A tirare un sospiro di sollievo è stato il sindaco di Aragona che ha reso noto l’esito dell’esame attraverso un post su Facebook: “Mi preme informarvi che il tampone effettuato al nostro Concittadino sospettato di aver contratto il Covid-19 E’ NEGATIVO. Pertanto, allo stato, non risultano casi di Covid-19 nel nostro territorio”.