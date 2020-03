Coronavirus: stima Sicilia, forbice contagi 4.500-7mila Assessore Salute, per questo stiamo aumentando posti di intensiva – In Sicilia, secondo ANSA, la previsione di contaminazioni da Covid-19 si attesta su una forbice tra 4.500 e le 7.000 contagi. Lo ha detto l’assessore regionale ala Salute, Ruggero Razza, intervenendo a ‘Storie italiane’ su RaiUno. “Noi per prudenza ci stiamo attestando sul dato massimo – ha aggiunto – quindi stiamo lavorando a ulteriori 500 posti di terapia intensiva”. Razza ha annunciato che proprio stamani la Protezione civile ha consegnato altri 13 ventilatori.