Se ne stava tranquillamente seduto su uno scoglio a pescare. Un agrigentino è stato fermato dalla polizia Locale nella località balneare di San Leone.

L’uomo ìn quel posto non ci poteva stare. Non aveva una valida motivazione per stare in giro. È stato multato di 370 euro per violazione del decreto sul contenimento del contagio del Coronavirus .