Coronavirus, sono quattro i vigili del fuoco messi in quarantena

Sono quattro, e non tre, i vigili del fuoco (uno in servizio al Comando provinciale, e tre al distaccamento di Lampedusa) messi in maniera precauzionale in quarantena, anche se non manifestano alcun sintomo riconducibile al Coronavirus.

I quattro pompieri l’altro ieri sono tornati da Roma, dove lo scorso fine settimana avevano frequentato un corso di formazione con altri 170 loro colleghi, alcuni dei quali, provenienti dalla “zona rossa” del Nord Italia, dove si è verificato il maggior picco di casi.

Quindi per i 4 vigili al loro rientro è scattata la quarantena, e in questo arco di tempo verranno tenuti sotto controllo dai medici.