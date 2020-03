Sono quattro le persone provenienti dalla provincia di Agrigento, contagiati dal Coronavirus, ricoverati all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Si tratta di due persone di Sciacca, un uomo di Licata e il carabiniere. Due sono gravi, anche se le loro condizioni restano stabili. Sta bene e si trova in isolamento a casa il giovane di Agrigento, primo caso di Covid-19 in città. Si è in attesa degli esiti di altri tamponi.