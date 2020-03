Coronavirus, sono 130 i casi positivi in Sicilia: contagiato un bambino di 5 mesi

Ecco la mappa della Sicilia provincia per provincia. Sale il bilancio delle persone contagiate dal Coronavirus in Sicilia. Sull’isola alle 12 di oggi, venerdì 13 marzo, i casi positivi sono 130, 15 in più rispetto a ieri. Aumenta anche il numero dei ricoverati: 10 a Palermo, 15 a Catania, 6 a Messina, 1 a Caltanissetta, 4 ad Agrigento, 2 a Enna, 2 a Siracusa e 4 a Trapani, per un bilancio complessivo di 44 pazienti in ospedale, di cui solo 7 in terapia intensiva. Sono invece 82 le persone in isolamento domiciliare.

Due infine sono i guariti, e due i decessi. Dall’inizio dei controlli, i tamponi negativi analizzati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 1.496. Dei 17 casi positivi in tutta la provincia di Agrigento, 16 sono quelli accertati solo nell’ospedale di Sciacca.

A Corleone, in provincia di Palermo, invece un bambino di 5 mesi è risultato positivo al virus. La madre del piccolo, una 37enne di Giuliana, era risultata positiva la scorsa settimana. Il reparto di pediatria dell’ospedale di Corleone è attualmente chiuso per disinfestazione e riaprirà domenica.