Aumentano i morti per Coronavirus in Sicilia. Sono 18 in più rispetto alle precedenti 24 ore. I dati aggiornati alle ore 12 di sabato 28 marzo. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Sicilia sono stati eseguiti 13.096 tamponi, di questi sono risultati positivi 1359 (99 più di ieri).

Attualmente le persone con il Covid-19 sono 1242 (74 più di ieri). I ricoverati sono 512; in isolamento domiciliare 730; guariti 60; deceduti 57 (18 più di ieri).