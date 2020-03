CORONAVIRUS: SICILIA, RAZZA “ACCORDI CON SANITÀ PRIVATA”

Secondo Italpress Ilprovvedimento di blocco degli interventi chirurgici non urgenti nei giorni dell’emergenza coronavirus in Sicilia, riguardera’ anche le strutture private. A precisarlo, in diretta su Facebook l’assessore alla Salute della Regione Ruggero Razza. “Questo coinvolgera’ le strutture pubbliche e non puo’ che coinvolgere anche le strutture sanitarie di diritto privato che esercitano il diritto alla salute. E’ un tema importante l’integrazione di tutto il sistema sanitario. Attraverso gli accordi che stiamo stipulando con le strutture pubbliche e private di dedicare reparti interi alle degenze per il coronavirus dislocando pazienti in strutture che possono essere sia pubbliche che private. Stiamo creando momento di sinergia”.