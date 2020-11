Coronavirus: sei casi a Favara, e contagiati un bambino licatese di 4 anni e una docente a Porto Empedocle

Tanti altri casi accertati al Covid-19 in provincia di Agrigento. Oggi sabato 7 novembre altri positivi a Favara, Licata e Porto Empedocle. Sei nuovi tamponi positivi a Favara. Il totale dei contagi da Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria è di 65 casi. Attualmente in trattamento sono 48. Una persona e’ deceduta. I guariti sono 18.

A Licata ci sono altri tre positivi. Sono un uomo di 56 anni, una donna di 30 anni, ma anche un bambino di soli 4 anni. In tutti e tre i casi si tratta di asintomatici. Così come prevede la norma, la Polizia Municipale ha notificato ai due adulti, ed ai genitori del bimbo di 4 anni, l’obbligo di “quarantena”. Gli attuali positivi a Licata sono 73.

Una docente di Agrigento, della scuola “Marullo” di Porto Empedocle, è risultata positiva al Covid. La donna non va a scuola dallo scorso 30 ottobre, quando ha iniziato ad accusare alcuni sintomi, tipici del virus. Adesso tutti gli alunni saranno sottoposti ai test rapidi. Sempre a Porto Empedocle c’è un secondo caso di una persona, che nei giorni scorsi, si è recata in aeroporto per andare a prendere una congiunta, e purtroppo si è contagiata, presumibilmente a Catania in aeroporto. Oltre a lei sono risultati positivi anche la madre e la sorella. I casi quindi sarebbero quattro in tutto, tre dei quali, dello stesso nucleo familiare. E l’Asp ha comunicato al sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, la guarigione di ben 6 soggetti.

Un altro caso positivo anche a Cammarata. La persona contagiata sta bene e si trova a casa in quarantena. A Cammarata sono 6 gli attuali positivi.