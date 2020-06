Coronavirus, secondo tampone negativo: guarita paziente

E’ guarita la paziente, e unica persona, contagiata dal Coronavirus, a Lampedusa. Lo ha comunicato il sindaco Totò Martello dopo aver ricevuto la comunicazione.

“Una buona notizia, della quale siamo felici! La persona che qui a Lampedusa nelle scorse settimane era risultata positiva al Coronavirus, è finalmente guarita”, dice il primo cittadino.

“È importante specificare che si tratta dell’unico caso registrato sull’isola fin dall’inizio dell’emergenza Covid19, e la persona in questione ha osservato la quarantena in isolamento volontario per tutto il periodo della malattia. Adesso, dopo le contro analisi previste dal protocollo sanitario, anche l’ultimo tampone ha confermato la guarigione”, ha concluso il sindaco.