Coronavirus, scatta la quarantena in albergo. C’è anche un’agrigentina

C’ è anche la nonnina di 92 anni, maestra in pensione di Montallegro, tra i primi otto ospiti in quarantena sono stati alloggiati al San Paolo Palace, l’hotel che ha chiuso un accordo con la Regione siciliana per una temporanea riconversione nei giorni dell’emergenza Coronavirus.

Nell’albergo di via Messina Marine, a Palermo, da anni confiscato alla mafia, sono sistemate persone positive al virus, ma asintomatici, di città e provincia e alcuni dei guariti provenienti dall’ospedale di Partinico, e in attesa del risultato del secondo tampone. La 92enne agrigentina è rimasta per giorni ricoverata al Cond Hospital di Partinico. Con i suoi 92 anni è l’immagine di una generazione che non si arrende.

Anche l’hotel Akrabello di Agrigento, struttura alberghiera presente nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè, potrebbe ospitare persone che necessitano di effettuare un periodo di quarantena.