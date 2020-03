Coronavirus, salgono a cinque gli agrigentini deceduti fuori provincia

Salgono a 5 gli agrigentini deceduti per il Coronavirus fuori provincia. Il primo è stato un quasi settantenne di Cianciana, stessa tragica sorte è toccata a un poco più che cinquantenne di Santa Elisabetta residente a Bergamo, morto in un ospedale di Milano. Altri decessi un licatese al Nord e un favarese quarantenne a Bruxelles. Adesso la notizia della morte di un impiegato postale di Grotte di quasi sessant’anni, residente a Merate, in provincia di Lecco. Il Covid-19 sta seminando morte, indistintamente da Nord a Sud.