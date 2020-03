Coronavirus, salgono a 18 i casi positivi. Chieste misure economiche contro gli effetti del Covid19

Dall’inizio dei controlli sul Coronavirus, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 negativi. Sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento avverrà nelle prossime ore.

Nel frattempo il governatore siciliano Nello Musumeci ha chiesto al Governo nazionale l’attuazione di tre proposte di misure economiche contro gli effetti del Coronavirus.”Mettere a disposizione delle imprese turistiche gli ammortizzatori sociali in deroga alle norme vigenti, a prescindere dai requisiti legati alle dimensioni; sospensione di ogni onere fiscale e contributivo per gli operatori economici; sospensione di tutti gli oneri e degli adempimenti connessi all’attività di impresa”.

Musumeci ha parlo di un “piano straordinario di investimenti in Sicilia, con le stesse procedure autorizzate a Genova per il ponte Morandi”. “Si applichi per 5 anni in Sicilia quel modello, con una regia a Roma ed eventuali sanzioni per chi non rispetta il cronoprogramma. Solo così possiamo diminuire il divario Nord-Sud. E garantire controllo sanitario su tutti i passeggeri in arrivo”.