Coronavirus, sale a 3 il numero degli agrigentini deceduti fuori l’Isola

E sale a tre il numero degli agrigentini deceduti per il Coronavirus fuori la nostra provincia. Dopo il settantenne di Cianciana morto in Brianza, questa mattina si è fermato il cuore di un 54enne di Santa Elisabetta, e di un 40enne di Favara, rispettivamente a Bergamo e Bruxelles.

Il 54enne è morto in un ospedale di Milano, dove era stato portato in gravi condizioni. Lascia moglie e figli. Anche la moglie sarebbe risultata positiva al Covid-19. La comunità di Santa Elisabetta è sotto choc per il decesso dell’uomo, conosciuto e apprezzato da tutti.

Il favarese, invece, lavorava al Parlamento europeo come tecnico esterno.