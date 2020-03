Coronavirus, rinviate tutte le udienze al tribunale di Agrigento. Giustizia ferma fino al 22 marzo

Quasi tutto fermo e quasi tutto sospeso fino al prossimo 22 marzo, al Tribunale di Agrigento. Rinviate d’ufficio udienze civili e penali. L’accesso del pubblico agli uffici giudiziari di Agrigento verrà garantito solo alle persone per attività urgenti, dalle 9 alle 11.

Applicato il decreto-legge numero 11 dell’8 marzo 2020 per contrastare l’emergenza Coronavirus. Nessun rinvio per le udienze di competenza del tribunale per i minorenni, e nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona.

Per le attività urgenti, per evitare l’assembramento, l’accesso sarà regolamentato previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica e telematica ai seguenti contatti (le cancellerie cureranno la convocazione degli utenti per orari fissi):

DIBATTIMENTO PENALE:

Tel. 0922 527359 – 0922 527362

(dibattimento.penale1.tribunale.agrigento@giustiziacert.it)

(dibattimento.penale2.tribunale.agrigento@giustiziacert.it)

(misurediprevenzione.tribunale.agrigento@giustiziacert.it)

Gip/Gup

Tel. 0922 527332 – 0922 527339

(gipgup.tribunale.agrigento@giustiziacert.it)

CIVILE CONTENZIOSO

Tel. 0922 527283 – 0922 527281 – 0922 527323 – 0922 527325

(civile.tribunale.agrigento@giustiziacert.it)

(lavoro.tribunale.agrigento@giustiziacert.it)

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Tel. 0922 527465

(volgiurisdizione.tribunale.agrigento@giustiziacert.it).