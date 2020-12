“Ad oggi le persone registrate sul sitosiciliacoronavirus sono quasi 39 mila”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza durante una conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, per fare il punto sull’emergenza Coronavirus e sul piano vaccini. “L’estate scorsa in totale sono stati 40 mila – ha aggiunto – Questo ci fa pensare che il grado di adesione sia molto alto, così come alta è la spontanea presentazione nei drive in”.