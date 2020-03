“Si sta sperimentando un farmaco innovativo messo a disposizione da una casa farmaceutica gratuitamente, questa sperimentazione e’ iniziata in Sicilia. Non vogliamo essere indietro, non vogliamo essere secondi a nessuno”. Cosi’ l’assessore regionale alla Salute della Regione Sicilia Ruggero Razza parlando della sperimentazione anche nell’isola del farmaco contro l’artrite reumatoide usato nella cura dei pazienti piu’ gravi affetti da coronavirus.