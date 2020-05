Nel mese di maggio i nuovi “positivi” al Coronavirus, in Sicilia, sono in media dieci al giorno. Per la statistica siamo sulla buona strada, anche se gli esperti temono i dati del dopo-lockdown, con la “fase2” potrebbe esserci una ripresa dei contagi.

Per arrivare a quota “contagi zero” bisognerà attendere fine giugno. Sempre ammesso che i cittadini rispettano le regole, e con l’allentamento del lockdown non produca incrementi esponenziali.