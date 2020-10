Coronavirus, quattro casi ad Aragona, due a Santa Margherita e uno a Cianciana

Ancora nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Agrigento. E’ emergenza sanitaria ad Aragona. Nelle ultime 24 pre registrati quattro nuovi casi tutti legati allo stesso focolaio, poiché segnalati come contatti stretti dei precedenti soggetti positivi. Si trovavano in isolamento fiduciario da più di 14 giorni e dopo aver effettuato il tampone di fine quarantena sono risultati positivi. Ad Aragona sono 25 le persone che hanno contratto il virus.

Altri due casi a Santa Margherita. Si tratta di due persone anziane, marito e moglie rispettivamente di anni 84 e 79 residenti a Santa Margherita. Sono in isolamento domiciliare. Salgono a sei i casi di positività a Santa Margherita. Tre sono ricoverati in una struttura ospedaliera.

C’è anche un primo caso di Covid pure a Cianciana. La conferma arriva dal sindaco Francesco Martorana.