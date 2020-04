Coronavirus, primo caso a Realmonte. Si trova a casa. In isolamento tutta la famiglia

C’è un primo caso di Coronavirus a Realmonte. Si tratta di un sessantenne recentemente ricoverato in una struttura sanitaria, in provincia di Palermo, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. “Purtroppo ho saputo poco fa che un nostro concittadino, che nei giorni scorsi era stato ricoverato in una struttura ospedaliera a Palermo ed era rientrato a Realmonte il 10 aprile, è risultato positivo al Covid-19″, così il sindaco di Realmonte, Calogero Zicari.

“I familiari mi hanno comunicato che lui stesso e i componenti il nucleo familiare, a far data dal giorno delle dimissioni dell’ospedale, sono rimasti prudenzialmente a casa in isolamento e non hanno avuto contatti con nessuno”, conclude il primo cittadino.