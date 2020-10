Coronavirus, presentata la nuova stretta anti contagio. Sindaci potranno chiudere le piazze

Presentate le nuove misure anti-Covid contenute nell’ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte. Ecco la sintesi le nuove regole per il contenimento del contagio.

– I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21, le chiusure di vie e piazze dove si creano assembramenti.

– Tutte le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5 a mezzanotte, se il consumo avviene ai tavoli. Se non è previsto ai tavoli, fino alle ore 18. Le consegne a domicilio sono consentite fino senza vincolo.

– Nelle sale gioco, sale scommesse, l’apertura sarà limitata sino alle ore 21.

– Le attività scolastiche continueranno in presenza. Per le scuole secondarie di 2° grado verranno favorite modalità ancora più flessibili dell’organizzazione delle attività didattiche.

– Vietato lo sport da contatto a livello amatoriale. Non sono consentite gare e competizioni delle gare agonistiche di base. Consentite attività individuali e attività sportive professioniste.

– Incrementate le modalità per fare corso allo smart working.

– Per quanto riguarda le palestre una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza, e per verificarne il rispetto.