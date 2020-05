Ha scoperto di essere positiva al Covid a pochi giorni dal parto. Ricoverata, grazie alla professionalità del personale medico dell’ospedale “San Marco” di Catania, ha portato a termine la gravidanza.

Alcuni giorni fa, con un parto cesareo, è nato il primo bambino in Sicilia da madre positiva al Coronavirus. Il piccolo sta bene. La donna non ha particolari sintomi e ha scoperto per caso il contagio. Adesso potrà allattare il neonato.