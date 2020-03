Coronavirus, pochi i casi in Sicilia. Le misure funzionano, determinanti i prossimi 15 giorni

Sono 130 i casi accertati di Coronavirus in Sicilia, 15 ieri, il giorno precedente invece erano stati 32. Una flessione, secondo gli esperti, che non è indicativa, perché ci sono molti fattori ancora da considerare.

Se funzionano le misure di contenimento messe in atto in questi giorni, dopo il decreto emanato dal Governo nazionale, il “picco” nell’Isola sarà fra 15 ai 20 giorni, qualcuno addirittura azzarda un mese.

Poi quella nota curva dei contagi “comincerà a scendere”, così come da previsione del professore Antonio Cascio, ordinario di Malattie infettive.