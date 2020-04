Coronavirus. Pensionato muore in ospedale. In provincia di Agrigento 113 casi di Covid19

Non ce l’ha fatta il 73enne pensionato di Favara ricoverato da giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sull’uomo sono stati effettuati tre tamponi,ma ad oggi non vi sono gli esiti.

Il paziente, trattato come se avesse contratto il Coronavirus, aveva sintomi tipici del virus: problemi respiratori dovuti a una polmonite interstiziale.

Nel frattempo tre nuovi casi di Coronavirus. Sale a 113 il numero complessivo delle persone contagiate, dall’inizio dell’emergenza sanitaria in provincia di Agrigento (nel conteggio sono compresi 7 guariti e 10 deceduti).