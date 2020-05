CORONAVIRUS: ORDINANZA MUSUMECI, IN SICILIA MASCHERINA OBBLIGATORIA

“E’ obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilita’ del cittadino nella eventualita’ in cui ne sia necessario l’utilizzo”. Lo prevede l’ordinanza firmata questa sera dal presidente della Regione , Nello Musumeci, a partire da domani. “Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilita’ che ne rendano incompatibile l’uso – si legge -. Per coloro che svolgono attivita’ motoria non e’ obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attivita’ fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attivita’ medesima”.

ECCO L’ORDINANZA

ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020.pdf

Dobbiamo abituarci – ha affermato – perche’ l’abbiamo prevista per tutti i luoghi esterni. Non ci salva dal contagio ma diventa una misura precauzionale. Quando si va nei locali preposti alla vendita di generi alimentari accertatevi che l’operatore abbia i guanti”. “Se dovesse scoppiare un focolaio di contagio saremo costretti a chiudere e ritirare queste misure”, ha precisato. “L’ordinanza – ha continuato – era pronta gia’ da ieri ma non potevamo pubblicarla se prima non avessimo avuto la certezza di non essere smentiti dal governo nazionale. Auguro una buona ripresa soprattutto alle imprese in ginocchio che vivono nella disperazione. Ci stiamo adoperando perche’ le misure adottate nella legge di stabilita’ voluta dal Governo ed elaborata dal Parlamento possano presto diventare atti concreti. Speriamo di superare lacci e lacciuoli della burocrazia. Speriamo che le misure promesse da Roma possano finalmente arrivare anche in Sicilia. E’ un passo graduale di apertura. Godiamoci questa estate nella responsabilita’”.

Piu’ nel dettaglio l’ordinanza conferma, a partire da domani la riapertura dei servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, etc), di tutto il commercio al dettaglio e dei mercati. Nel rispetto delle Linee guida, sono autorizzate le attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande quali ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari. Sono consentite le attivita’ turistiche, le attivita’ alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza. Le attivita’ di catering sono autorizzate a partire dall’8 giugno, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida. E’ prevista, invece, per il 25 maggio la riapertura di piscine e palestre, dei musei e dei parchi archeologici che da subito potranno prepararsi alla ripresa delle attivita’, cosi’ come gli stabilimenti balneari. Nei prossimi giorni il presidente della Regione incontrera’ i rappresentati dei gestori degli stabilimenti balneari per concordare assieme la data ufficiale dell’apertura della stagione.