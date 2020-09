Coronavirus, nuovo tampone positivo a Raffadali. Si tratta di un 40enne

C’è un nuovo caso di Coronavirus in provincia di Agrigento, precisamente a Raffadali. Si tratta di un quarantenne, il quale, sottoposto a tampone è risultato contagiato dal virus. E’ asintomatico e, al momento, è in isolamento domiciliare

L’Asp di Agrigento e il Comune di Raffadali hanno avviato un’indagine epidemiologica, per tracciare tutti i contatti avuti dal raffadalese. Forse più di dieci.

“Il nostro concittadino ha effettuato il tampone in una struttura privata ed è risultato positivo. Abbiamo chiesto all’Asp che venga ripetuto e speriamo che possa risultare negativo. L’intera comunità raffadalese è in apprensione. Ho anche già disposto e si stanno facendo diversi test sierologici per quanti sono venuti a stretto contatto con il nostro concittadino. Il Comune si sta facendo carico di questi test”, ha detto il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro.