Coronavirus, nuova ondata di contagi: registrati 106 casi (11 Agrigento)

In Sicilia non si superavano cento contagi in un solo giorno da diverse settimane. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 106 nuove casi, a fronte di 4.607 tamponi. La curva epidemiologica si impenna pericolosamente secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Dei nuovi 106 casi, 39 sono stati registrati nella provincia di Palermo, 22 in provincia di Catania, e poi 17 a Trapani, 11 ad Agrigento, 5 a Messina, 2 a Siracusa, 5 a Ragusa, 3 a Enna, e 2 a Caltanissetta. Non ci sono più quindi province a zero casi.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 1.603, di cui 1.477 in isolamento domiciliare, 108 ricoverati in ospedale con sintomi e 18 in terapia intensiva. Il numero totale di casi di Coronavirus in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 5.032 casi, i guariti sono 3.140 e i decessi sono fermi a 289.