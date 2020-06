Coronavirus, nessun nuovo contagio e nessun decesso

Nessuno nuovo contagiato e non si registrano nuovi decessi. Contemporaneamente si continuano a svuotare i reparti Covid. Questi i dati delle ultime 24 ore in Sicilia. Degli attuali 904 positivi solo 67 restano ricoverati e di questi sette in terapia intensiva.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi mercoledì 3 giugno, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 154.873 (+1.456 rispetto a ieri), su 131.820 persone: di queste sono risultate positive 3.447 (0), mentre attualmente sono ancora contagiate 904 (-58), 2.268 sono guarite (+58) e 275 decedute (0).

Degli attuali 904 positivi, 67 pazienti sono ricoverati – di cui 7 in terapia intensiva – mentre 837 sono in isolamento domiciliare.