Coronavirus nell’agrigentino, il sindaco di Sciacca: caso isolato

Il sindacato di Sciacca, caso isolato.



Il primo cittadino Francesca Valenti ha riunito nel tardo pomeriggio il Coc Palermo, 6 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo appreso che si tratta di una dipendente dell’ospedale e che verosimilmente il contagio non è avvenuto a Sciacca ma in un’altra città siciliana. L’autorità sanitaria ha subito attivato tutti i protocolli sanitari previsti. Al momento si tratta di un caso isolato”. A dirlo è il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, dopo il primo caso positivo al tampone per il Coronavirus in provincia di Agrigento. Si tratta di una dottoressa che, come in altri casi finora rilevati in Sicilia, avrebbe avuto contatti con le zone di focolaio d’origine. Il primo cittadino nel tardo pomeriggio ha riunito il Coc, il Centro operativo comunale, nella Sala Giunta del Palazzo municipale, in contatto con l’Asp di Agrigento, la Prefettura e tutti gli altri organismi. Ai cittadini si raccomanda di seguire tutte le raccomandazioni dei giorni scorsi di prevenzione sanitaria, seguendo il decalogo del ministero della Salute e le norme degli ultimi provvedimenti del presidente del Consiglio dei ministri. “Si consiglia, in particolare, di curare l’igiene e di evitare luoghi affollati; per quanto riguarda le persone anziane e gli immunodepressi il consiglio è quello di rimanere a casa”, spiegano dal Comune. Il Centro operativo comunale è stato attivato, in via precauzionale lo scorso 26 febbraio dal sindaco per l’emergenza Covid-19, alla presenza dei dirigenti comunali e dei rappresentanti dell’Asp e della Croce rossa italiana. Il Coc esamina la situazione e assume eventualmente tutti i provvedimenti che si ritengono necessari per la salvaguardia della salute pubblica.