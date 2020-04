CORONAVIRUS. MUSUMECI: PER ORA LA SICILIA RESTA BLINDATA /VIDEO

Le nuove misure contenute nell’ordinanza annunciata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che rappresentano un prima apertura rispetto alle restrizioni per il contenimento del coronavirus, non cambiano lo scenario per quanto riguarda gli arrivi sull’Isola. “Rimane invariata la ordinanza che blinda l’accesso alla Sicilia – precisa il presidente della Regione in un video- Per ora e’ bene che si vada avanti cosi’: consentiamo soltanto una corsa in piu’, passando da 4 a 5, sullo stretto di Messina per evitare disagi ai pendolari e al personale sanitario”.

Si allentano alcune restrizioni.

“Consentiamo agli stabilimenti balneari – prosegue il presidente – di potersi organizzare con la manutenzione, l’allestimento delle cabine, la pulizia della sabbia, dell’arenile.

Musumeci ha spiegato la scelta di allentare le restrizioni come di un “atto di fiducia al popolo Siciliano che ha mostrato grande senso di responsabilita’, che ha sorpreso per la lezione di civismo a quanti considerano noi siciliani con giudizi approssimativi. E’ la risposta migliore”.

Via libera alla consegna a domicilio anche sabato e festivi.

Via libera alle consegne a domicilio dei generi alimentari nei giorni festivi e nelle domeniche in Sicilia. Lo prevede una nuova ordinanza annunciata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, con un video. “Ho mantenuto la promessa che avevo fatto ai siciliani di una leggera e graduale apertura rispetto alle misure restrittive adottate per questa devastante epidemia”, spiega il governatore che in un precedente provvedimento aveva vietato le consegne a domicilio nelle domeniche e nei festivi.