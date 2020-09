“I dati del Coronavirus non mi preoccupano, mi occupano. Serve maggiore responsabilità collettiva, non dobbiamo drammatizzare. Intanto le scuole si aprono con regole non molto chiare. Dobbiamo pensare a un post-Covid, una stagione di rivincita e di riscossa. Stiamo immaginando una programmazione con opere pubbliche strategiche”. Lo dice il presidente della Regione Nello Musumeci.