Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha chiesto a Roma la zona rossa per l’isola già partire da domani. “Se il governo nazionale – dice Musumeci- non dovesse coincidere questa nostra richiesta , provvederò io stesso a delimitare alcune aree in zona rossa. Abbiamo il dovere di correre ai ripari, la irresponsabilità di una minoranza non può costringerci a restare chiusi per mesi e mesi quando , invece, il resto d’Italia riaprirà”.