Coronavirus, muore impiegato comunale di Palazzo dei Giganti

Positivo al Covid, morto impiegato del Comune di Agrigento. La vittima, Salvatore Sciangula, 60 anni, era dipendente del Comune di Agrigento ed è deceduto ieri al Covid hospital di Ribera dove era ricoverato. Una tragedia che ha sconvolto tutto il personale del Palazzo di Città. In tanti che lo conoscevano, raccontano che fosse un no vax convinto ed avrebbe contratto il virus nel mese di dicembre. Salgono così a quota 291 gli agrigentini che hanno perso la vita da quando è scoppiata la pandemia. Al Comune di Agrigento circola la foto del caro collega. In molti lo ricordano come una persona per bene e dedito al lavoro. Appassionato di karaoke e amico di tutti, aveva prestato servizio al Parcheggio Pluripiano di Via Empedocle prima che la struttura fosse ceduta in gestione ai privati e di recente era occupato come tecnico di Aula Sollano. Nella giornata di oggi l’Asp ha diffuso il bollettino, un decesso a Naro. Mentre il giorno prima, una donna di 58 anni di Villafranca Sicula aveva perso la vita sempre mentre era ricoverata all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Alla famiglia le condoglianze da parte dei colleghi del Municipio.