Coronavirus, morto in ospedale uno dei contagiati. Salgono a 9 i decessi in provincia

È morto a Menfi uno dei dieci cittadini risultati contagiati al Coronavirus. La vittima si trovava ricoverata in una struttura ospedaliera siciliana.

“Il Comune si stringe intorno al dolore dei familiari – dice il sindaco Marilena Mauceri -. E’ importante restare a casa. Come vedete il virus non risparmia nessuno. Non ci sono nuovi casi in paese”.

Salgono a 9 i decessi in provincia di Agrigento. Nel frattempo risultati negativi i tamponi di altri 4 menfitani, di altre 22 persone che operano all’ospedale di Canicattì, e di 5 persone di Agrigento.