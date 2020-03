Sono due le persone morte per il Coronavirus in provincia di Palermo. Il primo deceduto è un novantenne di Vicari. Nel pomeriggio ha cessato di battere il cuore di 55 anni impiegato dell’Eni, ricoverato nei giorni scorsi in Terapia intensiva all’ospedale Civico di Palermo. L’uomo soffriva d’asma e aveva problemi respiratori pregressi. Ricoverata in Malattie infettive all’ospedale Cervello anche la compagna risultata positiva al Covid-19.