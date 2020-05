Coronavirus, migranti in quarantena in tre strutture agrigentine

Hanno finito il periodo di quarantena e sono in attesa di essere trasferiti gli oltre 110 migranti ospiti nell’Hotspot di contrada “Imbriacola” a Lampedusa,

Nella struttura dovrebbero trovare posto per iniziare la quarantena le altre 100 persone, sbarcate alcuni giorni fa. Questo mentre sono sempre in quarantena altri 36 immigrati alloggiati a “Villa Sikania” a Siculiana.

A quarantena in corso per altre 56 persone ospitate presso la struttura denominata “Casa del Gabbiano” in contrada “Ciavolotta” ad Agrigento.