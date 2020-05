Coronavirus, “Mascherine obbligatorie in strade frequentate”

Arrivano chiarimenti su un quesito dell’ordinanza del governatore Nello Musumeci che disciplina le regole sul fronte Coronavirus. Soprattutto riguardano l’uso della mascherina nel luoghi all’aperto. Questa la circolare della Protezione civile regionale: “E’ obbligatoria nelle strade frequentate”. La mascherina è un dispositivo di protezione individuale e il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all’aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo.

Pertanto, l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche all’articolo 3 del Dpcm del 17 maggio 2020 – “non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc.. Pertanto è obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti.

A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio.