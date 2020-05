Coronavirus, in volo sull’elicottero della polizia a caccia di disobbedienti – VIDEO

Una Agrigento più ventosa che viva vista da un osservatorio privilegiato: l’elicottero della Polizia. I poliziotti in volo radente sui tetti di San Leone, zona di seconde case e di villeggiatura. Molto Agrigentini considerata la chiusura anticipata delle scuole hanno approfittato per trasferirsi nelle seconde case. A partire da domani ci sarà un allentamento delle misure restrittive ma attenzione il virus è sempre in agguato. Guai ad abbassare la guardia.

I controlli della polizia di Stato, con l’ausilio di un un elicottero, per far rispettare le regole sul contenimento del contagio da Coronavirus.gli agenti hanno controllato l’eventuale presenza di assembramenti, e di cittadini che approfittando della bella giornata si trovassero in giro senza un valido motivo.