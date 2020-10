Coronavirus in Sicilia, ufficializzati altri 562 nuovi casi (3 nell’Agrigentino)

Riscontrati altri 562 nuovi casi di Coronavirus, in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 7.412 tamponi analizzati. Il dato è stato diffuso dal Ministero della Salute, ed è aggiornato alle ire 15 di oggi, mercoledì 21 ottobre.

Questa la ripartizione su base provinciale nell’Isola: 192 a Palermo; 170 a Catania; 53 a Messina; 66 a Trapani; 20 a Siracusa; 34 a Ragusa; 5 a Enna; 19 a Caltanissetta; 3 ad Agrigento.

Attualmente risultano positivi 7.850 soggetti, di cui 565 ricoverati con sintomi, 83 in terapia intensiva, e 7.202 in isolamento domiciliare. I casi complessivi dall’inizio della pandemia in Sicilia sono 13.790, i guariti 5.551, mentre con le nuove vittime il numero dei decessi sale a 389.