Coronavirus in Sicilia, sette positivi dopo festa di compleanno

Hanno partecipato a una festa di compleanno e sono risultate positive al Coronavirus. Sono 7 persone di Niscemi in provincia di Caltanissetta. A scoprire per prima il contagio è stata una ragazza di 22 anni in gravidanza, che si è sottoposta al tampone all’ospedale di Caltagirone, dove si era recata per una visita.

Dopo di lei sono stati sottoposti a tampone tutti coloro che hanno partecipato al compleanno, e altre 6 persone, madre e padre della ragazza, una cugina e altri 3 amici sono risultati positivi. Sempre a Niscemi tampone positivo per il proprietario di una palestra, chiusa da ieri, dove sono iscritte decine di persone.

E positiva anche un’altra ragazza di 36 anni. Tutti sarebbero asintomatici.