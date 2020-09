Coronavirus in Sicilia, sale a 34 il numero dei positivi in piccolo comune

E’ salito a 34 il numero dei positivi al Covid a San Giuseppe Jato, nel Palermitano. Nelle ultime ore sono arrivati gli esiti di altri tamponi effettuati fra i residenti a rischio, e 9 fra questi sono risultati positivi.

È stato lo stesso sindaco Rosario Agostaro a dare la notizia alla cittadinanza, invitandoli a mantenere la prudenza e a usare la mascherina per scongiurare altri contagi.

“Siamo in continuo contatto con le autorità sanitarie – assicura Agostaro – al fine di programmare le azioni da mettere in atto per contrastare il diffondersi del virus. Pertanto, nonostante il momento critico che stiamo vivendo, invitiamo tutta la popolazione a non farsi prendere dal panico e a mantenere la calma”.

Intanto si sono aggravate le condizioni di un uomo risultato positivo nei giorni scorsi e già ricoverato.