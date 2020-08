Coronavirus in Sicilia, rispetto ai giorni scorsi contagi in calo: “solo” 14 nuovi casi

In calo i nuovi positivi in Sicilia per il Coronavirus rispetto ai giorni scorsi. Sono 14 i nuovi casi, nelle ultime 24 ore (oggi lunedì 17 agosto), a fronte di 1626 tamponi effettuati. Cinque in provincia di Messina, 3 a Catania, 4 a Ragusa, 2 a Siracusa. Così come riporta il bollettino del Ministero della Salute.

Gli attuali positivi salgono a 718, di cui 54 ricoverati con sintomi, 6 in terapia intensiva e 658 in isolamento domiciliare.

I casi di Covid registrati dall’inizio dell’emergenza in Sicilia sono 3.780; dimessi e guariti 2.776; deceduti 286. Complessivamente eseguiti 310.605 tamponi.