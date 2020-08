Nelle ultime 24 ore (dati aggiornati ad oggi giovedì 20 agosto) registrati 37 nuovi positivi al Covid19 in Sicilia (ieri erano stati 45), a fronte di tremila tamponi.

Dei 37 casi, 7 nella provincia di Catania, 7 Messina, 10 Palermo, 9 Ragusa e 4 Siracusa.

Al momento le persone positive sono 790. Ricoverati in ospedale 49 persone e 8 in terapia intensiva; 741 i soggetti in isolamento domiciliare. Nessun decesso. I morti dall’inizio dell’emergenza restano 286.