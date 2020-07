Coronavirus in Sicilia, registrati altri 18 nuovi casi

Sono 18 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, secondo il bollettino della Regione, pubblicato dalla Protezione civile nazionale, nelle ultime 24 ore (mercoledì 29 luglio). Il numero delle persone attualmente positive sale a 224. In ospedale vi sono ricoverate 31 persone, due delle quali, in terapia intensiva. Non si registrano decessi.

Sei diciotto casi, in provincia di Catania, sei sono migranti il cui tampone è stato effettuato nel Ragusano, un caso è relativo al Trapanese, mentre gli altri 4 casi sono relativi al focolaio di Messina. I contagiati dall’inizio della pandemia sono in tutto 3.233: rimane stabile come accade ormai da metà luglio il numero dei deceduti, fermo a quota 283.