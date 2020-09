Coronavirus in Sicilia, registrati altri 104 casi (1 ad Agrigento)

Contagi in crescita in Sicilia con un altro incremento a tre cifre. Sono 104 i nuovi casi registrati, nelle ultime 24 ore (dato aggiornato alle ore 15 di oggi venerdì 11 settembre), a fronte di 4.212 tamponi. Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute.

Questa la distribuzione dei casi nelle province siciliane: 36 a Palermo, 31 a Trapani, 12 a Catania, 12 a Siracusa (11 sono migranti), 5 a Messina, 5 a Ragusa, 2 a Enna, 1 caso ad Agrigento.

Gli attuali positivi sono 1.706, di cui 112 ricoverati in ospedale con sintomi, 17 in terapia intensiva, e 1.577 in isolamento domiciliare.

Dall’inizio della pandemia in Sicilia accertati 5.136 casi. I guariti sono 3.141, i decessi sono fermi a 289.