Coronavirus in Sicilia, quasi 300 nuovi contagi (5 tra Agrigento e provincia)

Sale ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Sicilia. Registrati altri 297 casi, a fronte di 4.059 tamponi processati dal sistema sanitario regionale, dopo i 285 positivi di ieri. C’è anche una nuova vittima, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute (dati aggiornati alle ore 15 di oggi, domenica 11 ottobre).

I nuovi 297 casi così distribuiti per province: 87 a Palermo, 85 a Catania, 63 a Messina, 24 a Ragusa, 18 a Caltanissetta, 6 a Trapani, 6 a Enna, 5 ad Agrigento, e 3 a Siracusa.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 4.401, di cui 3.975 in isolamento domiciliare, 388 ricoverati in ospedale con sintomi e 38 in Terapia intensiva. I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia sono invece 9.294; i guariti 4.557, mentre i decessi salgono a 336.