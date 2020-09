Coronavirus, in Sicilia obbligo di mascherine anche all’aperto e stretta sulla movida: pronta l’ordinanza di Musumeci

Da Palazzo d’Orleans, come anticipa Andrea D’Orazio sul Giornale di Sicilia, fanno sapere che non ci sarà alcun lockdown, ma almeno due novità. La prima è l’uso obbligatorio della mascherina all’aperto a qualsiasi ora del giorno e della notte. Andrà indossata a prescindere dal metro di distanza, anche quando si è soli e non ci si trova in luoghi affollati.

La seconda novità riguarda la movida, con misure stringenti per evitare gli assembramenti per strada o nei locali. Pugno duro, dunque, in Sicilia, seguendo l’esempio di Regioni come la Campania o la Calabria, dove adesso è obbligatorio l’uso delle mascherine anche all’aperto. In Campania dopo un breve periodo di tolleranza (24 ore), scatteranno multe da mille euro per chi infrange la regola. “Stare senza mascherina – ha detto il presidente Vincenzo De Luca- è lusso che non possiamo consentirci. Le alternative sono drammaticamente semplici, o decidiamo di convivere con il covid fino all’arrivo del vaccino tra 10 mesi, se tutto va bene, rispettando regole rigorosissime, oppure l’alternativa inevitabile tra una o due settimane sarà la progressiva chiusura delle attività economiche, dei locali, dei bar, dei locali di ritrovo. Non ci sono terze vie”.