Coronavirus in Sicilia, la curva sale sempre di più oltre 1.300 nuovi casi e 25 decessi

Nuovo significativo aumento della curva epidemiologica in Sicilia. Nelle ultime 24 ore registrati 1.322 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 9.497 tamponi effettuati. E ci sono tanti morti: ben 25. Sono i dati più significativi del bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute, e aggiornato alle ore 15 di oggi, giovedì 5 novembre.

Gli attuali positivi sono 18.526, di cui 1.147 ricoverati in ospedale con sintomi, 157 in terapia intensiva, e 17.222 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid in Sicilia complessivamente 27.402 positivi; guariti 8.282; mentre i morti salgono a 594.