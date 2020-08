Coronavirus in Sicilia, impennata di contagi: altri 30 casi

In aumento i casi di Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, oggi giovedì 6 agosto, altri 30 nuovi soggetti positivi, a fronte di 2.795 tamponi processati dal sistema sanitario regionale. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Sanità.

I nuovi 30 contagi portano il numero totale di persone che hanno contratto il virus in Sicilia dall’inizio dell’epidemia, a 3.369.

Gli attuali positivi sono 342, di cui 301 in isolamento domiciliare, 37 ricoverati in reparto ospedaliero con sintomi, e 4 in terapia intensiva.